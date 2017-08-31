Напомнить пароль | Регистрация
четверг, 31 августа 2017
Загружай «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Свідок

Выбрать дату
RSS

Охранник Петра Дыминского Андрей Борщ не сидел за рулем автомобиля во время аварии

31 августа 2017, 09:14
Охранник Петра Дыминского Андрей Борщ не сидел за рулем автомобиля во время аварии

Это удалось установить благодаря выводам ДНК-экспертизы, заявили в МВД.

Напомним, 18 августа под Львовом автомобиль владельца футбольного клуба "Карпаты" Петра Дыминского влетел в "Опель". Погибла 31-летняя водительница Наталья Трила. Охранник бизнесмена заявил, что это он был за рулем и взял вину на себя. Суд арестовал его на два месяца, сейчас мужчина находится во Львовском СИЗО.

Однако родственники и коллеги погибшей предполагают, что именно бизнесмен управлял "Мерседесом", который спровоцировал аварию. Он сейчас за рубежом.

свідок, Суды

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код

Сейчас в эфире НТН

Сериал "Кулагин и партнеры"
Сериал "Кулагин и партнеры"
Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab