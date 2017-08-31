Охранник Петра Дыминского Андрей Борщ не сидел за рулем автомобиля во время аварии

Это удалось установить благодаря выводам ДНК-экспертизы, заявили в МВД.

Напомним, 18 августа под Львовом автомобиль владельца футбольного клуба "Карпаты" Петра Дыминского влетел в "Опель". Погибла 31-летняя водительница Наталья Трила. Охранник бизнесмена заявил, что это он был за рулем и взял вину на себя. Суд арестовал его на два месяца, сейчас мужчина находится во Львовском СИЗО.

Однако родственники и коллеги погибшей предполагают, что именно бизнесмен управлял "Мерседесом", который спровоцировал аварию. Он сейчас за рубежом.