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В Печерском суде столицы выбирают меру пресечения правоохранителям, которых считают причастными к стрельбе в Княжичах

31 августа 2017, 22:45
В Печерском суде столицы выбирают меру пресечения правоохранителям, которых считают причастными к стрельбе в Княжичах

Вчера Генпрокуратура предъявила обвинения трем подозреваемым. Это начальник управления Нацполиции Киева, действующий сотрудник управления и заместитель начальника отдела территориального подразделения. Именно эти люди, по мнению прокуроров, виновны в смерти 5 правоохранителей. Им инкриминируют превышение служебных полномочий, приведших к смерти людей. Прокуроры просили взять под стражу без права внесения залога.

Напомним, во время спецоперации Нацполиции и корпуса оперативно-внезапного действия (КОРД) по задержанию грабителей в селе Княжичи 4 декабря 2016 года произошла стрельба с сотрудниками Броварского отдела полиции охраны, во время которой погибли пять правоохранителей. Следователи ГПУ видят в действиях тех, кто координировал операцию правоохранителей, признаки преступной халатности.

свідок, Служебные преступления, Суды

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