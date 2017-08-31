Застрелил друга, изрубил его тело на куски и сжег - жестокое преступление в Днепре

В Днепре мужчина застрелил своего друга из ружья, затем затащил его тело в собачий вольер и пошел спать. А на утро не остановился. Он изрубил убитого на куски, сжег и в конце выбросил все в мусор.

В этом жестоком убийстве подозревают 42-летнего жителя города, он ранее не судим. На кадрах с камер наблюдения видно, как он тянет окровавленное тело, а потом спокойно идет с ружьем и ножом в руках. В совершенном преступлении мужчина уже признался.