Напомнить пароль | Регистрация
пятница, 1 сентября 2017
Загружай «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Свідок

Выбрать дату
RSS

Кортеж главы СНБО Александра Турчинова нарушил правила дорожного движения, а патрульные полицейские в этом помогли

1 сентября 2017, 00:35
Кортеж главы СНБО Александра Турчинова нарушил правила дорожного движения, а патрульные полицейские в этом помогли

Соответствующие кадры появились в сети. Свидетели засняли, как пять автомобилей разворачиваются через двойную сплошную полосу. Все делают прямо на глазах у копов. Которые, к слову, еще и перекрывают движение в обоих направлениях, чтобы кортеж не попал в ДТП.

Известно также, что вот так, пренебрегая правилами, Турчинов мчался по дороге в Вышгород под Киевом. Спешил на церемонию вручения сертификатов на жилье для военных.

ДТП, свідок, Служебные преступления

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код

Сейчас в эфире НТН

Сериал "Черные паруса - 2"
Сериал "Черные паруса - 2"
Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab