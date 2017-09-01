Кортеж главы СНБО Александра Турчинова нарушил правила дорожного движения, а патрульные полицейские в этом помогли

Соответствующие кадры появились в сети. Свидетели засняли, как пять автомобилей разворачиваются через двойную сплошную полосу. Все делают прямо на глазах у копов. Которые, к слову, еще и перекрывают движение в обоих направлениях, чтобы кортеж не попал в ДТП.

Известно также, что вот так, пренебрегая правилами, Турчинов мчался по дороге в Вышгород под Киевом. Спешил на церемонию вручения сертификатов на жилье для военных.