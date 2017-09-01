Львовские полицейские готовят следующую экспертизу ДНК по делу об аварии с участием авто Петра Дыминского

Львовские полицейские собирают биологические образцы в автомобиле Петра Дыминского. Впоследствии - для сравнения - планируют получить ДНК самого бизнесмена. Так правоохранители смогут доказать, что президент львовского футбольного клуба был за рулем легковушки или опровергнуть это.

Напомним, 18 августа бронированный "Мерседес" Дыминского въехал в автомобиль "Опель". Погибла его водительница, 31-летняя Наталья Трила. Всю вину на себя взял охранник бизнесмена. Сам Дыминский срочно выехал за границу.