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Львовские полицейские готовят следующую экспертизу ДНК по делу об аварии с участием авто Петра Дыминского

1 сентября 2017, 01:31
Львовские полицейские готовят следующую экспертизу ДНК по делу об аварии с участием авто Петра Дыминского

Львовские полицейские собирают биологические образцы в автомобиле Петра Дыминского. Впоследствии - для сравнения - планируют получить ДНК самого бизнесмена. Так правоохранители смогут доказать, что президент львовского футбольного клуба был за рулем легковушки или опровергнуть это.

Напомним, 18 августа бронированный "Мерседес" Дыминского въехал в автомобиль "Опель". Погибла его водительница, 31-летняя Наталья Трила. Всю вину на себя взял охранник бизнесмена. Сам Дыминский срочно выехал за границу.

ДТП, свідок, Суды, Убийства

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