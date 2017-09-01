Украинские туристы не могут ни улететь в Испанию, ни вернуться оттуда из-за вероятного банкротства туроператора

В Киеве сотни украинцев не могут вылететь в Испанию, потому что туроператор не оплатил их рейсы. Авиакомпания-перевозчик выдала каждому пассажиру справку, из-за чего сорвался рейс, с которой они могут обращаться в суд. Вот только с представителями туроператора связи нет. Поэтому люди разъехались по домам. Также из-за того, что компания не перечислила деньги, отменили и забронированные номера в отелях в Испании.

Из-за вероятного банкротства туроператора украинцы не могут вылететь также с аэропортов в Испании. Рейс должен был забрать наших соотечественников с Канарских островов, с Тенерифе, но не вылетел из аэропорта "Киев". На звонки людей, которые застряли в терминалах, туроператор тоже не отвечает.