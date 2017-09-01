Как сэкономить и на что следует обратить внимание, собирая ребенка в школу?

Скоро в школах прозвучит первый звонок. Но несмотря на это, не все родители закупили необходимые вещи. Ведь, чтобы собрать свое чадо, нужны немалые деньги.

Из-за высоких цен некоторые родители пытаются сэкономить. Покупают канцтовары сразу на класс у производителя или оптом. Такой вариант дает возможность сэкономить несколько сотен гривен. Еще можно покупать вещи после августовского ажиотажа, когда цены уже стабилизировались.