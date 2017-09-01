Напомнить пароль | Регистрация
пятница, 1 сентября 2017
Загружай «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Свідок

Выбрать дату
RSS

Как сэкономить и на что следует обратить внимание, собирая ребенка в школу?

1 сентября 2017, 09:36
Как сэкономить и на что следует обратить внимание, собирая ребенка в школу?

Скоро в школах прозвучит первый звонок. Но несмотря на это, не все родители закупили необходимые вещи. Ведь, чтобы собрать свое чадо, нужны немалые деньги.

Из-за высоких цен некоторые родители пытаются сэкономить. Покупают канцтовары сразу на класс у производителя или оптом. Такой вариант дает возможность сэкономить несколько сотен гривен. Еще можно покупать вещи после августовского ажиотажа, когда цены уже стабилизировались.

Прочее, свідок

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код

Сейчас в эфире НТН

Свідок
Свідок
Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab