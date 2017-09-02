Брошенные туристы из Испании вернулись домой

Вечером самолет рейсом Малага-Киев приземлился в аэропорту "Киев". О том, что туроператор IdrisKa tour якобы обанкротился и отменил все рейсы на Киев, люди узнавали через социальные сети. Кто-то ночевал в терминалах, а кто-то доплачивал собственные средства за еще одну ночь в гостинице. Всем туристам помогали дипломаты и компании-партнеры туроператора.

Пассажиры говорят, что будут пытаться получить компенсацию за испорченный отпуск. Но пока руководство компании IdrisKa tour не выходит на контакт с людьми. Завтра обещают вернуть в Украину других туристов из Испании.