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В Ивано-Франковске водитель устроил гонки с копами на скорости 200 км/ч и в конце его автомобиль вспыхнул

2 сентября 2017, 10:02
В Ивано-Франковске водитель устроил гонки с копами на скорости 200 км/ч и в конце его автомобиль вспыхнул

Машина загорелась после того, как влетела в столб. Правоохранители рассказывают, что мужчина никак не реагировал на требования остановиться. Он выключил фары и в темноте промчался через два села. Чудом под его колеса никто не попал, но сам водитель потерял контроль над машиной.

После столкновения с электроопорой у гонщика сломана нога. Патрульные говорят, он и без того не мог держаться на своих двоих, ибо был пьян.

ДТП, свідок

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