В Одесской области задержали изверга, который изнасиловал одиннадцатилетнюю падчерицу

Он вместе с ней был дома, спал после посиделок. Девочка хотела приготовить обед, но не могла разжечь плиту. Именно поэтому разбудила сорокалетнего отчима.

И уже после этого началось страшное. Он набросился на девочку, начал ее душить, затем затащил на чердак, связал и в итоге изнасиловал. Поиздевавшись, убежал. Искали извращенца три дня и задержали в соседнем селе. Сейчас ему грозит до пятнадцати лет за решеткой. А его падчерица сейчас в больнице.