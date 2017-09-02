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В Одесской области задержали изверга, который изнасиловал одиннадцатилетнюю падчерицу

2 сентября 2017, 13:17
В Одесской области задержали изверга, который изнасиловал одиннадцатилетнюю падчерицу

Он вместе с ней был дома, спал после посиделок. Девочка хотела приготовить обед, но не могла разжечь плиту. Именно поэтому разбудила сорокалетнего отчима.

И уже после этого началось страшное. Он набросился на девочку, начал ее душить, затем затащил на чердак, связал и в итоге изнасиловал. Поиздевавшись, убежал. Искали извращенца три дня и задержали в соседнем селе. Сейчас ему грозит до пятнадцати лет за решеткой. А его падчерица сейчас в больнице.

Драки и насилие, свідок, Секс и чувства

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