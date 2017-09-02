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Украина ужесточила правила въезда в страну для россиян

2 сентября 2017, 16:14
Украина ужесточила правила въезда в страну для россиян

Соответствующий указ обнародован на сайте Президента. С 1 января 2018 года въехать к нам смогут только иностранцы с биометрическими паспортами, а для россиян будет введена обязательная регистрация.

Те, кто планирует въехать в нашу страну, должны будут пройти три этапа. Первый - это заранее прислать электронное сообщение в Посольство Украины о времени пребывания здесь. А после на людей ждет два этапа регистрации: на границе и непосредственно в городе, где планируют остановиться туристы.

Россия уже заявила, что эти нововведения не оставят без ответа.

Общество, Прочее, свідок

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