Украина ужесточила правила въезда в страну для россиян

Соответствующий указ обнародован на сайте Президента. С 1 января 2018 года въехать к нам смогут только иностранцы с биометрическими паспортами, а для россиян будет введена обязательная регистрация.

Те, кто планирует въехать в нашу страну, должны будут пройти три этапа. Первый - это заранее прислать электронное сообщение в Посольство Украины о времени пребывания здесь. А после на людей ждет два этапа регистрации: на границе и непосредственно в городе, где планируют остановиться туристы.

Россия уже заявила, что эти нововведения не оставят без ответа.