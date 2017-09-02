Николаю Мозговому сегодня исполнилось бы 70 лет

Николай Мозговой начинал карьеру как певец: выступал в составе ивано-франковского ансамбля и уже тогда начал писать музыку. Одну из первых композиций подарил Софии Ротару. Он никогда не гнался за славой. А о своих песнях говорил: "Сначала пишу их в голове и сердце, а уже потом - за роялем". Николай Мозговой до конца жизни писал музыку, проводил фестивали, преподавал. Был даже директором столичного дворца "Украина". Сам он никогда не пел под фонограмму и критиковал артистов, которые это делали.

Николай Мозговой ушел из жизни 8 лет назад, в шестьдесят два года. Украинцы запомнили его улыбающимся и искренним, таким, как и его песни.