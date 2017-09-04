Одесситы встали на защиту памятника архитектуры города - дома-стены

У дома-стены в Воронцовском переулке в Одессе обязательно останавливается каждая экскурсия. Горожане ценят его не меньше, чем Потемкинскую лестницу. Если смотреть под правильным углом, сооружение кажется плоским, будто состоит только из фасада.

Несколько лет назад рядом начали возводить двухэтажку, которая полностью уничтожит оптический эффект дома-стены. Тогда одесситам удалось остановить строительство. Но проект изменили, снова начали работы. Утверждают, что вроде как новостройка достопримечательности не угрожает. Однако историки и архитекторы говорят, что даже не профессионалу видно - застройщик врет. А то, что проект согласовали в мэрии, - настоящее преступление.

Поэтому одесситы решили самостоятельно снести нахалстрой.