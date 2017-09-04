Напомнить пароль | Регистрация
понедельник, 4 сентября 2017
Загружай «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Свідок

Выбрать дату
RSS

Одесситы встали на защиту памятника архитектуры города - дома-стены

4 сентября 2017, 17:09
Одесситы встали на защиту памятника архитектуры города - дома-стены

У дома-стены в Воронцовском переулке в Одессе обязательно останавливается каждая экскурсия. Горожане ценят его не меньше, чем Потемкинскую лестницу. Если смотреть под правильным углом, сооружение кажется плоским, будто состоит только из фасада.

Несколько лет назад рядом начали возводить двухэтажку, которая полностью уничтожит оптический эффект дома-стены. Тогда одесситам удалось остановить строительство. Но проект изменили, снова начали работы. Утверждают, что вроде как новостройка достопримечательности не угрожает. Однако историки и архитекторы говорят, что даже не профессионалу видно - застройщик врет. А то, что проект согласовали в мэрии, - настоящее преступление.

Поэтому одесситы решили самостоятельно снести нахалстрой.

Аферы, Общество, свідок, Хулиганство

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код

Сейчас в эфире НТН

Сериал "13"
Сериал "13"
Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab