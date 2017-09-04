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Странный теракт устроили в Екатеринбурге

4 сентября 2017, 18:29
Странный теракт устроили в Екатеринбурге

В Екатеринбурге УАЗик, набитый газовыми баллонами, бочками бензина и дровами, влетел в кинотеатр. На видео с камеры наблюдения видно, как около четырех утра машина спокойно выехала на лестницу заведения и протаранила центральный вход. Скорость, правда, была небольшой, поэтому фургон дверь не пробил.

Водитель еще несколько раз пытался заехать внутрь. Но когда понял, что не удастся, достал коктейль Молотова и поджег автомобиль. Рвануло знатно, от взрыва пострадал и сам горе-террорист. С ожогами он побежал в больницу, там его и задержали. Подозреваемый - 39-летний мужчина из города Ирбит, имеет проблемы с психикой. Почему решил взорвать кинотеатр, так и не объяснил.

Здоровье, свідок, Теракты

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