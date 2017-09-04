Ивано-Франковск затопило - в регионе только за день выпала недельная норма осадков

Ливень, который продолжался три часа, превратил городские дороги в реки. Канализация города не выдержала такого напора воды, уровень которой местами достигал одного метра. В центре города парализовало движение транспорта. Автомобили глохли прямо по дороге. А из-за плохой видимости уже зафиксировали десятки ДТП. Приостановил работу даже городской транспорт.

Синоптики же успокаивают - непогода отступает. Мол, основная масса осадков уже прошла. Ожидаются лишь кратковременные дожди в западных и северных областях. Через неделю даже прогнозируют потепление.