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Северная Корея взорвала самую мощную ядерную бомбу в своей истории

4 сентября 2017, 23:12
Северная Корея взорвала самую мощную ядерную бомбу в своей истории

Власти страны заявили об успешном испытании водородной бомбы и теперь утверждают, что боеприпас меньше по размерам, поэтому сможет легко достичь континентальной территории США. А это было главной целью верхушки КНДР в течение последних 11 лет, с тех пор как страна сообщила о первом ядерном испытании. Сила его в десяток раз больше, чем все предыдущие взрывы, что когда-нибудь проводили в Северной Корее.

Эксперты говорят, что это страна проходит пик ядерной гонки, которую другие государства пережили еще в далеких 1950-х и 60-х годах.

Взрыв, Общество, свідок

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