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Мать, защищая своих детей, застрелила неадекватного нападающего

5 сентября 2017, 13:13
Мать, защищая своих детей, застрелила неадекватного нападающего

Жуткая история на Харьковщине. Неизвестный выбил дверь, ворвался в дом, когда женщина была дома с двумя маленькими сынами и набросился на бедняжку. Леся говорит: так и не поняла, чего хотел нападающий. Он вел себя странно. Разделся, угрожал, говорил, что у него пистолет, хватался за нож, требовал выпить, но от вина и коньяка отказался. Она успела закрыться в комнате, позвонила мужу. Тот сказал, где взять ружье и как его зарядить. Роковым для злодея стал последний выстрел.

В полиции подтверждают - ружье в семье легальное. Гибель 41-летнего Максима расследуют как "превышение допустимой самообороны". Никаких обвинений женщине пока не выдвинули. Накажут ли мать двоих детей?

Покушения, свідок, Убийства

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