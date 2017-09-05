Мать, защищая своих детей, застрелила неадекватного нападающего

Жуткая история на Харьковщине. Неизвестный выбил дверь, ворвался в дом, когда женщина была дома с двумя маленькими сынами и набросился на бедняжку. Леся говорит: так и не поняла, чего хотел нападающий. Он вел себя странно. Разделся, угрожал, говорил, что у него пистолет, хватался за нож, требовал выпить, но от вина и коньяка отказался. Она успела закрыться в комнате, позвонила мужу. Тот сказал, где взять ружье и как его зарядить. Роковым для злодея стал последний выстрел.

В полиции подтверждают - ружье в семье легальное. Гибель 41-летнего Максима расследуют как "превышение допустимой самообороны". Никаких обвинений женщине пока не выдвинули. Накажут ли мать двоих детей?