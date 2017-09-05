В Киеве водитель успел за мгновение до взрыва выбраться из разбитой легковушки

Удивительное спасение произошло в Киеве: водителю удалось самостоятельно выбраться из разбитой легковушки, а через мгновение раздался мощный взрыв. От машины остался только обгоревший металлический каркас. Мужчину госпитализировали с тяжелыми травмами. Однако врачи уверяют, несмотря на ожоги и переломы, пациент будет жить.

По одной из версий, водитель не пропустил другой автомобиль и после касательного удара врезался в столб. Впрочем окончательные причины аварии предстоит выяснить следователям.