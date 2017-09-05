Напомнить пароль | Регистрация
вторник, 5 сентября 2017
Загружай «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Свідок

Выбрать дату
RSS

В Киеве водитель успел за мгновение до взрыва выбраться из разбитой легковушки

5 сентября 2017, 14:24
В Киеве водитель успел за мгновение до взрыва выбраться из разбитой легковушки

Удивительное спасение произошло в Киеве: водителю удалось самостоятельно выбраться из разбитой легковушки, а через мгновение раздался мощный взрыв. От машины остался только обгоревший металлический каркас. Мужчину госпитализировали с тяжелыми травмами. Однако врачи уверяют, несмотря на ожоги и переломы, пациент будет жить.

По одной из версий, водитель не пропустил другой автомобиль и после касательного удара врезался в столб. Впрочем окончательные причины аварии предстоит выяснить следователям.

ДТП, Здоровье, Пожары, свідок

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код

Сейчас в эфире НТН

Сериал "Элементарно - 2"
Сериал "Элементарно - 2"
Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab