В США 41-летняя женщина убила своих маленьких дочерей-близняшек, после чего застрелилась и сама

Ужасная семейная драма случилась в американском штате Иллинойсе. Погибших нашел муж детоубийцы. Сейчас он вне себя от горя.

Соседи потрясены трагедией. Они отмечают, что Селиса казалась непревзойденной женщиной и домохозяйкой, все время посвящала доченькам и была замечательной мамой. Следователи говорят, в доме нет доказательств того, что женщину с детьми убил кто-то другой. Никаких следов проникновения в жилище, никаких посторонних отпечатков пальцев.