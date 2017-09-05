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В США 41-летняя женщина убила своих маленьких дочерей-близняшек, после чего застрелилась и сама

5 сентября 2017, 15:40
В США 41-летняя женщина убила своих маленьких дочерей-близняшек, после чего застрелилась и сама

Ужасная семейная драма случилась в американском штате Иллинойсе. Погибших нашел муж детоубийцы. Сейчас он вне себя от горя.

Соседи потрясены трагедией. Они отмечают, что Селиса казалась непревзойденной женщиной и домохозяйкой, все время посвящала доченькам и была замечательной мамой. Следователи говорят, в доме нет доказательств того, что женщину с детьми убил кто-то другой. Никаких следов проникновения в жилище, никаких посторонних отпечатков пальцев.

свідок, Убийства

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