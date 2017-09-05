Киевлянин пытался "зайцем" улететь в Нью-Йорк

Беспрецедентная и несколько забавная история произошла в аэропорту "Борисполь". Там задержали 28-летнего киевлянина, который хотел без паспорта и проверок сесть на самолет. Сорвиголова спокойно ждал своей очереди и вдруг просто нагнулся и вприсядку пошел мимо контроля! Пролез между кабинами, где проверяют документы, и спокойно ушел. Естественно, нарушителя заметили и сразу задержали.

Объяснение горе-путешественника и шокировало, и развеселило правоохранителей. Мужчина просто очень захотел в Нью-Йорк, но не имел при себе ни паспорта, ни вещей. У него нашли только 45 копеек. Сейчас полицейские выясняют личность подозреваемого, и вместо осуществления американской мечты его ждет СИЗО на трое суток.