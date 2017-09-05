Неизлечимо больные украинцы часто не нужны своим родным, а тем более - государству

В украинском хосписе на 25 тяжелобольных - одна медсестра и две сиделки. Тех, кто целыми днями смотрит в потолок, потому что не может двигаться, - они переворачивают, моют, кормят. А тех, кто постоянно плачет, - утешают.

Государство от тяжелобольных отвернулось. Необходимым обеспечивают родственники, благотворительные организации и люди из-за рубежа. Этого хватает на еду, средства гигиены и такое необходимое обезболивающее, которое притупляет нечеловеческие муки, вот только жажду жизни притупить не может.