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Неизлечимо больные украинцы часто не нужны своим родным, а тем более - государству

5 сентября 2017, 21:13
Неизлечимо больные украинцы часто не нужны своим родным, а тем более - государству

В украинском хосписе на 25 тяжелобольных - одна медсестра и две сиделки. Тех, кто целыми днями смотрит в потолок, потому что не может двигаться, - они переворачивают, моют, кормят. А тех, кто постоянно плачет, - утешают.

Государство от тяжелобольных отвернулось. Необходимым обеспечивают родственники, благотворительные организации и люди из-за рубежа. Этого хватает на еду, средства гигиены и такое необходимое обезболивающее, которое притупляет нечеловеческие муки, вот только жажду жизни притупить не может.

Здоровье, Общество, свідок

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