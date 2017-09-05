Жители Черкасс требуют от местной власти обеспечить третью городскую больницу медикаментами

В прошлом году депутаты выделили дополнительные деньги на то, чтобы первые сутки госпитализации были бесплатными для жителей города. Впрочем медики говорят, иногда не хватает не только лекарств, но и расходных материалов для операций.

Нехватка лекарств так возмутила местных жителей, что на сайте городского совета даже появилась петиция с требованием обеспечить третью больницу медикаментами. Если документ наберет достаточное количество голосов и его рассмотрят депутаты, тогда обсудят возможное увеличение финансирования.