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Жители Черкасс требуют от местной власти обеспечить третью городскую больницу медикаментами

5 сентября 2017, 23:27
Жители Черкасс требуют от местной власти обеспечить третью городскую больницу медикаментами

В прошлом году депутаты выделили дополнительные деньги на то, чтобы первые сутки госпитализации были бесплатными для жителей города. Впрочем медики говорят, иногда не хватает не только лекарств, но и расходных материалов для операций.

Нехватка лекарств так возмутила местных жителей, что на сайте городского совета даже появилась петиция с требованием обеспечить третью больницу медикаментами. Если документ наберет достаточное количество голосов и его рассмотрят депутаты, тогда обсудят возможное увеличение финансирования.

Здоровье, Общество, свідок

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