9-классник устроил настоящую бойню в Подмосковье

9-классник забежал в школу с криками "Я пришел сюда сдохнуть!" Под плащом прятал кухонный топор, пневматическое оружие и самодельную взрывчатку. По версии следствия, он сначала выстрелил в учительницу из пневматического оружия, что прятал под плащом. Затем вытащил топор и ударил педагога. Далее молодой нападающий начал подрывать самодельные взрывные пакеты. В школе началась паника. Чтобы спастись, испуганные ученики начали выпрыгивать из окон.

Охранник школы нажал тревожную кнопку и вызвал полицию, которая и задержала школьника. Его забрали в участок. Следователи уверяют - в учебном заведении знали о намерениях 15-летнего парня совершить самоубийство, но не реагировали на это. Его сестра рассказала, что в школе брата оскорбляли и ученики, и учителя. Поэтому он решил покончить с собой, об этом неоднократно писал в соцсетях. А в прошлом году его поставили на учет к психиатру.

В последнее время Михаил не раз рассказывал, что намерен повторить одну из трагических историй, произошедшую в 1999 году в американской школе Колумбайн, когда двое старшеклассников убили 13 школьников и покончили с собой. Но почему ни один взрослый не принял таких угроз серьезно? Теперь это дело расследуют правоохранители. Между тем учительница с открытой черепно-мозговой травмой и один из учеников, который выпрыгнул из окна, - в больнице.