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Львовский суд отпустил Андрея Борща под домашний арест

6 сентября 2017, 14:13
Львовский суд отпустил Андрея Борща под домашний арест

Защита Андрея Борща, охранника владельца футбольного клуба "Карпаты" Петра Дыминского, требовала пересмотреть меру пресечения - отпустить подозреваемого из СИЗО. Мол, он вообще может быть не причастен к ДТП. Ведь раньше об этом заявляли и Генпрокурор, и министр внутренних дел.

Родственники и коллеги погибшей склоняются к тому, что за рулем "Мерседеса", по вине которого погибла Наталья Трила, был бизнесмен. Впрочем Петр Дыминский не явился ни на один из трех назначенных допросов, поскольку уехал за границу. Уголовное производство две недели назад передали в столицу.

свідок, Суды

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