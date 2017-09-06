В Винницкой области пенсионер бензопилой порезал своего давнего знакомого

Агрессивного дедушку задержали благодаря случайным свидетелям. Душераздирающие крики жертвы услышала хозяйка сельской лавки. Женщина выскочила из магазина, а дальше - оцепенела. Над окровавленным человеком стоял пенсионер с включенной бензопилой и резал несчастного на куски. Женщина начала звать на помощь, пенсионера задержал Сергей, второй случайный свидетель жуткой расправы. Окровавленного, но живого мужчину срочно увезли в больницу. Медики говорят, пациенту невероятно повезло, потому что лезвие не задело жизненно важных органов.

За что же такая расправа? Полицейским задержанный рассказал: с жертвой он знаком давно. И тот время от времени поучает касательно супружеской жизни. Так случилось и в тот раз. Пенсионер не выдержал и начал угрожать, но оппонент не останавливался. Тогда дедушка вытащил последний аргумент. За кровавую расправу над знакомым ему грозит до 15 лет за решеткой.