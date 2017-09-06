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В столице разоблачили пятерых оборотней в погонах

6 сентября 2017, 16:26
В столице разоблачили пятерых оборотней в погонах

Пятеро полицейских работали на Центральном железнодорожном вокзале. Там и охотились на одиноких и пьяных пассажиров: жестоко избивали и отбирали у них деньги, мобильные телефоны и все ценности, которые можно было потом продать. Кроме того, следователи выяснили, что копы "крышевали" карманников, с которыми потом делили краденое.

Горе-правоохранителей задержали прямо во время очередного преступления. Подозреваемым до 30 лет и все они сейчас в СИЗО.

Ограбления, свідок, Служебные преступления

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