В столице разоблачили пятерых оборотней в погонах

Пятеро полицейских работали на Центральном железнодорожном вокзале. Там и охотились на одиноких и пьяных пассажиров: жестоко избивали и отбирали у них деньги, мобильные телефоны и все ценности, которые можно было потом продать. Кроме того, следователи выяснили, что копы "крышевали" карманников, с которыми потом делили краденое.

Горе-правоохранителей задержали прямо во время очередного преступления. Подозреваемым до 30 лет и все они сейчас в СИЗО.