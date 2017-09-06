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К побережью США приближается сверхмощный ураган "Ирма"

6 сентября 2017, 18:10
К побережью США приближается сверхмощный ураган "Ирма"

Синоптики утверждают, что ураган достигнет американского континента в течение этой недели. На Доминикане, Антигуа, Пуэрто-Рико, Кубе и Флориде уже объявили чрезвычайное положение. Сейчас максимальная постоянная скорость ветра "Ирмы" в Атлантическом океане достигает 220 км/ч. Ему присвоили четвертую из пяти категорию мощности.

Экстренные службы готовятся к мощному ливню. Ведь прогнозируют, что из-за урагана выпадет около 25 см осадков, а волны при приближении "Ирмы" к побережью будут достигать семи метров.

Катастрофы, Общество, Прочее, свідок

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