К побережью США приближается сверхмощный ураган "Ирма"

Синоптики утверждают, что ураган достигнет американского континента в течение этой недели. На Доминикане, Антигуа, Пуэрто-Рико, Кубе и Флориде уже объявили чрезвычайное положение. Сейчас максимальная постоянная скорость ветра "Ирмы" в Атлантическом океане достигает 220 км/ч. Ему присвоили четвертую из пяти категорию мощности.

Экстренные службы готовятся к мощному ливню. Ведь прогнозируют, что из-за урагана выпадет около 25 см осадков, а волны при приближении "Ирмы" к побережью будут достигать семи метров.