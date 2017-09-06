В Украине начали появляться криптоматы и даже работает кафе, где можно рассчитаться цифровыми деньгами

В Украине начали устанавливать первые криптоматы. Это терминал, где можно купить биткоин за наличные. В Киеве уже два таких. В ближайшее время планируют установить еще более 150 криптоматов по всей стране.

А в Киеве даже работает кафе, где можно рассчитаться цифровыми деньгами. Все очень быстро и удобно: заказываем кофе, сканируем QR-код, платеж прошел. Владелец этого кафе рассказывает: сначала скептически относился к идее принимать криптовалюту, но потом решил идти в ногу со временем.

Между тем в Кабмине уже состоялось совещание относительно законности виртуальных валют. Чиновники договорились до конца сентября принять решение о правовом статусе криптовалют.