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В одесском санатории дворник зарезал санитара просто во дворе лечебного учреждения

6 сентября 2017, 20:58
В одесском санатории дворник зарезал санитара просто во дворе лечебного учреждения

Конфликт между мужчинами зрел давно. Решил же его 47-летний уборщик кардинально. Он пошел поговорить с сотрудником, но прихватил с собой нож. Позвал санитара на улицу. Они начали ссориться. Тогда старший коллега выхватил нож и ударил оппонента в грудь. Нож выбросил в кусты, а жертву, которая истекала кровью, покинул на скамейке.

Раненый скончался в больнице. Нападающему же грозит до восьми лет тюрьмы за нанесение тяжких повреждений, повлекших смерть.

свідок, Убийства

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