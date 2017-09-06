В одесском санатории дворник зарезал санитара просто во дворе лечебного учреждения

Конфликт между мужчинами зрел давно. Решил же его 47-летний уборщик кардинально. Он пошел поговорить с сотрудником, но прихватил с собой нож. Позвал санитара на улицу. Они начали ссориться. Тогда старший коллега выхватил нож и ударил оппонента в грудь. Нож выбросил в кусты, а жертву, которая истекала кровью, покинул на скамейке.

Раненый скончался в больнице. Нападающему же грозит до восьми лет тюрьмы за нанесение тяжких повреждений, повлекших смерть.