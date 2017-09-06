Под Верховной Радой митинговали владельцы еврономеров

Настоящий транспортный апокалипсис в правительственном квартале Киева, его полностью перекрыли владельцы автомобилей на европейских номерах. Свои машины они специально припарковали так, чтобы по узкому коридору смогла проехать только скорая или пожарные. Из-за нескольких перекрытых улиц центр Киева остановился в пробках. Всего у здания Верховной Рады собралось несколько тысяч водителей, они приехали из разных регионов Украины.

Люди требуют от депутатов упрощения процедуры механизма растаможивания автомобилей.