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Под Верховной Радой митинговали владельцы еврономеров

6 сентября 2017, 23:56
Под Верховной Радой митинговали владельцы еврономеров

Настоящий транспортный апокалипсис в правительственном квартале Киева, его полностью перекрыли владельцы автомобилей на европейских номерах. Свои машины они специально припарковали так, чтобы по узкому коридору смогла проехать только скорая или пожарные. Из-за нескольких перекрытых улиц центр Киева остановился в пробках. Всего у здания Верховной Рады собралось несколько тысяч водителей, они приехали из разных регионов Украины.

Люди требуют от депутатов упрощения процедуры механизма растаможивания автомобилей.

Общество, свідок

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