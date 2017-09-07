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Женщину, которая выбросила свою новорожденную дочь на свалку в Тернополе, нашли

7 сентября 2017, 11:37
Женщину, которая выбросила свою новорожденную дочь на свалку в Тернополе, нашли

Роженице 30 лет, и она уже воспитывает 5-летнюю девочку. Горе-мать как раз лечилась в одном из медучреждений города. Сначала задержанная категорически все отрицала, говорила, что у нее просто воспаление, но впоследствии таки рассказала ошеломляющие детали своих родов. Рожала дома, просто в туалете. Ребенок, мол, был уже мертвый. Поэтому женщина завернула тельце в одеяло и спокойно выбросила.

Правоохранители уже провели обыски и нашли в квартире доказательства, что роды происходили именно там. Окончательную причину смерти младенца теперь предстоит выяснить экспертам. Если окажется, что женщина убила ребенка, - сядет за решетку на 5 лет.

Здоровье, свідок, Убийства

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