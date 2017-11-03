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Президент Венесуэлы ест пирог во время прямого эфира

3 ноября 2017, 17:36
Президент Венесуэлы ест пирог во время прямого эфира

Президент Венесуэлы Николас Мадуро решил перекусить прямо во время прямого эфира. Кусок, очевидно, очень вкусного пирога он спрятал в ящик стола. Все происходило во время телетрансляции программы "Час общения Президента с народом". Руководитель государства отвечал на вопросы граждан, отвлекся на еду.

Интересно, что в последнее время вопросы граждан Венесуэлы касаются экономического кризиса, в результате которой страна оказалась на грани голода. Через пустые полки продолжаются бунты. Многие люди хотят отставки власти.

Політика, свідок, Суспільство

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