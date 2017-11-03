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Назван лучший туристический объект Европы

3 ноября 2017, 18:39
Назван лучший туристический объект Европы

Назван лучший туристический объект Европы. И это не Колизей, Эйфелева башня, и даже Букингемский дворец. По результатам конкурса World Travel Awards, самая популярная среди туристов тюрьма на острове Спайк в Ирландии! Еще до прошлого года там реально отбывали наказание! В шестом веке здесь был монастырь. Впоследствии, обитель переоборудовали сначала на военный гарнизон, а затем в тюрьму, где одновременно могло сидеть две тысячи триста преступников.

2016 "Ирландский Алькатрас" отремонтировали и открыли для туристов. Поклонникам острых ощущений здесь предлагают ненадолго стать тюряжником, и заночевать в одиночной камере.

Курйози, свідок, Світ, Суспільство

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