Назван лучший туристический объект Европы. И это не Колизей, Эйфелева башня, и даже Букингемский дворец. По результатам конкурса World Travel Awards, самая популярная среди туристов тюрьма на острове Спайк в Ирландии! Еще до прошлого года там реально отбывали наказание! В шестом веке здесь был монастырь. Впоследствии, обитель переоборудовали сначала на военный гарнизон, а затем в тюрьму, где одновременно могло сидеть две тысячи триста преступников.

2016 "Ирландский Алькатрас" отремонтировали и открыли для туристов. Поклонникам острых ощущений здесь предлагают ненадолго стать тюряжником, и заночевать в одиночной камере.