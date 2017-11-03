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Загадочное убийство депутата

3 ноября 2017, 20:04
Загадочное убийство депутата

Депутат Северодонецкого горсовета Сергей Самарский вечером должен был появиться в прямом эфире одного из региональных телеканалов. Запись начали, а гостя все не было.Правоохранители начали выяснять детали исчезновения политика. Оказалось, что у телекомпании его ждали неизвестные. Политику разбили голову. И впоследствии неподалеку от места убийства полицейские нашли тело еще одного мужчины. Связаны ли эти преступления между собой и о всех версииях убийства - далее.

Жена Сергея Самарского рассказала, что муж позвонил ей в 6 вечера, должен был зайти в супермаркет и потом идти домой. Но связь с ним пропала. Женщина обратилась в полицию и двинулась маршруту любимого. В половине первого ночи политика с пробитой головой нашли неподалеку его дома. Мужчина был мертв. Коллеги депутата предполагают, что его убили за принципиальность. Ведь ему неоднократно угрожали. Он решал вопросы обустройства города, заботился о закрытии стихийных рынков. Был юристом и занимался журналистикой, издавал газету.

Драки и насилие, Политика, свідок, Убийства

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