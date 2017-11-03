Под Киевом ограбили дом известного футболиста Олега Гусева.

Грабители ворвались в дом, когда жена спортсмена вышла по делам, а сам игрок был на матче за рубежом. Преступники забрали четверть миллиона гривен, драгоценности и даже наградной пистолет Форт, который Гусеву подарил президент в марте прошлого года за удачные выступления за сборную Украины по футболу.

Согласно предварительной версии, преступники проникли в дом через окно, и совершили кражу пока объект не находился под сигнализацией. В это время воров разыскивают.