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Под Киевом ограбили дом известного футболиста Олега Гусева.

3 ноября 2017, 21:25
Под Киевом ограбили дом известного футболиста Олега Гусева.

Грабители ворвались в дом, когда жена спортсмена вышла по делам, а сам игрок был на матче за рубежом. Преступники забрали четверть миллиона гривен, драгоценности и даже наградной пистолет Форт, который Гусеву подарил президент в марте прошлого года за удачные выступления за сборную Украины по футболу.

Согласно предварительной версии, преступники проникли в дом через окно, и совершили кражу пока объект не находился под сигнализацией. В это время воров разыскивают.

Ограбления, свідок, Хулиганство

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