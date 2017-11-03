Жертва маньяка

В России задержали последователя Ганнибала Лектера. Житель Кургана четыре часа пытал женщину - зубами рвал ее тело. Откусил нос и уши, а потом еще и жестоко избил. Познакомился с Сорокаоднолетний жертвой в соцсети. После переписки пригласил одинокую женщину к себе в общежитие. И почти сразу набросился на бедную.

Соседи слышали крики, но не придали этому значения. Полицию вызвали - когда надоело слушать душераздирающий вопль жертвы. Сейчас травмированая женщина в больнице. Ее мучителя задержали, но впоследствии отпустили. Суда он будет ждать на свободе. Почему совершил ужасное преступление - не говорит.