Детская смерть в муках

В Винницкой области двухлетняя девочка ошпарилась кипятком и два дня страдала от невероятной боли. Семьдесят процентов тела было обожжено. А родители в это время, просто спокойно наблюдали за мучениями дочери и даже не вызвали скорую.

В тот злосчастный день двухлетняя Виктория играла со старшей сестренкой. Рядом стояла двадцатилитровая кастрюля с кипятком. Во время игры малышка упала в емкость. На душераздирающий крик дочери прибежали родители. Вытащили кроху, но вот скорую решили не вызывать. Сами начали лечить ребенка. Поэтому просто натирали обожженное тельце мазью.