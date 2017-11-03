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Детская смерть в муках

3 ноября 2017, 22:14
Детская смерть в муках

В Винницкой области двухлетняя девочка ошпарилась кипятком и два дня страдала от невероятной боли. Семьдесят процентов тела было обожжено. А родители в это время, просто спокойно наблюдали за мучениями дочери и даже не вызвали скорую.

В тот злосчастный день двухлетняя Виктория играла со старшей сестренкой. Рядом стояла двадцатилитровая кастрюля с кипятком. Во время игры малышка упала в емкость. На душераздирающий крик дочери прибежали родители. Вытащили кроху, но вот скорую решили не вызывать. Сами начали лечить ребенка. Поэтому просто натирали обожженное тельце мазью.

Драки и насилие, Несчастные случаи, свідок, Убийства

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