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Врачебная халатность обернулась трагедией

3 ноября 2017, 22:19
Врачебная халатность обернулась трагедией

В Сумах прокуратура выяснила виновным в смерти Семилетней мальчика. Ребенок умер на руках у матери - в манипуляционном кабинете поликлиники после Сделанного укола. Год и три месяца понадобилось следствию, чтобы провести необходимые экспертизы. И Собранные доказательства доказывают вину медработников. Им уже сообщили о подозрении.

Эта трагедия произошла в Детской поликлинике в августе прошлого года. 7-и летнего Максима с симптомами простуды мама привела к педиатру. После осмотра у мальчика диагностировали обструктивный трахеобронхит и сразу начали лечение. Из трех назначенных препаратов медсестра уколола сразу два. Через мгновение маленький пациент побледнел и начал задыхаться.

Несчастные случаи, свідок, Служебные преступления, Суды, Убийства

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