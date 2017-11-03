Врачебная халатность обернулась трагедией

В Сумах прокуратура выяснила виновным в смерти Семилетней мальчика. Ребенок умер на руках у матери - в манипуляционном кабинете поликлиники после Сделанного укола. Год и три месяца понадобилось следствию, чтобы провести необходимые экспертизы. И Собранные доказательства доказывают вину медработников. Им уже сообщили о подозрении.

Эта трагедия произошла в Детской поликлинике в августе прошлого года. 7-и летнего Максима с симптомами простуды мама привела к педиатру. После осмотра у мальчика диагностировали обструктивный трахеобронхит и сразу начали лечение. Из трех назначенных препаратов медсестра уколола сразу два. Через мгновение маленький пациент побледнел и начал задыхаться.