Ушел из жизни выдающийся оператор и режиссер Виктор Костроменко

В Одессе сегодня простились с режиссером и оператором Виктором Костроменко. шестьдесят лет своей жизни он посвятил кино и Одесской киностудии. Начинал свою карьеру оператором в легендарной советской картине "Весна на Заречной улице". Также работал над известным фильмом "Секретный фарватер".

А еще - Виктор Костроменко создал единственный в Украине музей "Кино". День за днем ​​художник собирал историю мирового отечественного синематографа. Главный экспонат - кожаный плащ, в котором Владимир Высоцкий снимался в фильме «Место встречи нельзя» и перчатки Веры Холодной. Теперь, говорят работники киностудии: для них дело чести сохранить этот музей