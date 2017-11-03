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Карьера Кевина Спейси разрушена

3 ноября 2017, 21:11
Карьера Кевина Спейси разрушена

Уже девять человек обвинили звезду сериала «Карточный дом» Кевина Спейси в сексуальных домогательствах. Полиция Лондона начала расследование, имея заявление о том, что Кевин насиловал мужчину без сознания. Коллеги Спейси говорят, что на съемочной площадке он вел себя, как хищник и создавал токсическую атмосферу.

За последние дни сразу несколько человек заявили, что Спейси добивался их. В частности режиссер-документалист Тони Монтана, британский бармен Дэниэл Билл и мексиканский актер Роберто Кавазос. Пресс-секретарь Спейси и актерское агентство Creative Artists Agency уже отказались работать с ним.

Драки и насилие, Мир, Общество, свідок, Секс и чувства, Служебные преступления, Хулиганство

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