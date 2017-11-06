В ДТП во Львовской области погибли двое молодых людей

Двое погибших и пятеро пострадавших в результате жуткого ДТП в Львовской области. Авария произошла в селе Стороне Дрогобыческого района около полуночи. По предварительной информации, автомобиль Опель с польской регистрацией съехал с дороги в кювет. 23-летний водитель и 21-летний пассажир погибли на месте. Еще пятеро пассажиров от 16 до 20 лет получили травмы. Они все в больнице.

Легковушка смяло как консервную банку. По предварительным выводам полиции, водитель не справился с управлением. Был ли трезвым и на какой скорости ехал, станет известно только после результатов экспертиз. Полиция открыла уголовное производство. Продолжаются следственные действия.