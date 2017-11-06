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В Харькове расстреляли автомобиль Эдуарда Аксельрода

6 ноября 2017, 17:30
В Харькове расстреляли автомобиль Эдуарда Аксельрода

Дерзкое убийство в Харькове: там во дворе жилой многоэтажки расстреляли 45-летнего мужчину. Все произошло поздно вечером, когда харьковчанин возвращался домой. Его ждали на парковке возле дома. Ауди буквально изрешетили, по предварительной информации, из автомата. Водитель был в автомобиле один, он погиб мгновенно. Нападавшие, их количество неизвестно, с места преступления они скрылись.

Погибший, коммерсант Эдуард Аксельрод. Его имя хорошо известно в криминальных кругах Харькова. Он был связан с рэкетом и рейдерским захватом. Между тем, генпрокурор Юрий Луценко сообщил, Эдуард Аксельрод был причастен к другому громкому преступлению, убийству бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова в Киеве в марте этого года.

Взрыв, Здоровье, свідок, Убийства

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