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В Техасе установили личность стрелка, который убил 26 человек в церкви

6 ноября 2017, 18:30
В Техасе установили личность стрелка, который убил 26 человек в церкви

Бывший военный, ранее проповедовал Библию детям! В Америке раскрыли личность убийцы в техасской церкви и потрясающие детали биографии преступника.

Убил 26 человек, 26-летний Девин Патрик Келли, бывший военный, которого с позором выгнали со службы на базе ВВС США в Нью-Мексико. Его осудил военный трибунал за насилие над собственной женой и ребенком. Но после освобождения из-за решетки Келли, беспрепятственно смог купить ружье, указав в документах, что проблем с законом не имел.

Общество, свідок, Теракты, Убийства

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