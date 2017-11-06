В Техасе установили личность стрелка, который убил 26 человек в церкви

Бывший военный, ранее проповедовал Библию детям! В Америке раскрыли личность убийцы в техасской церкви и потрясающие детали биографии преступника.

Убил 26 человек, 26-летний Девин Патрик Келли, бывший военный, которого с позором выгнали со службы на базе ВВС США в Нью-Мексико. Его осудил военный трибунал за насилие над собственной женой и ребенком. Но после освобождения из-за решетки Келли, беспрепятственно смог купить ружье, указав в документах, что проблем с законом не имел.