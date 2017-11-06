Панамаґейт дубль два! Олигархи спрятали в оффшорах почти восемь триллионов евро! Громкий скандал с символическим названием "Документы из райских островов или райские бумаги", обнародовал Международный консорциум журналистских расследований. В списках владельцев оффшорных счетов фигурируют ближайшее окружение Дональда Трампа, британская королева Елизавета Вторая, политики, спортсмены, актеры и певцы.

К примеру, Мадонна, лидер группы U2 Боно, звезда «Пиратов Карибского моря» Кира Найтли. Всего до 120 имен самых богатых людей планеты. Транснациональные корпорации ежегодно перечисляли 600 миллиардов евро. Прикрывали все инвестициями, будто в медицинские центры и недвижимость. Прятали деньги на территории 19 островных государств - Арубы, Багам, Доминики, Вануату, Тринидада и Тобаго.