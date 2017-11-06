Хмельницкие молодчики разгромили зал игровых автоматов, сожгли машину и стреляли по прохожим

Перестрелка, разбитые игровые залы и сожжённый автомобиль. Настоящая криминальная драма произошла в Хмельницком. Сначала компания молодых людей вторглась в помещение с игровыми автоматами, и разбила их. Далее сожгли иномарку, а потом на улице встретили другую компанию мужчин и открыли огонь. Пять человек забрали в больницу, трое из них с огнестрельными ранениями.

Полиция открыла несколько уголовных производств и выясняет все обстоятельства этого происшествия. За хулиганство задержанные могут сесть на семь лет за решетку.