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Хмельницкие молодчики разгромили зал игровых автоматов, сожгли машину и стреляли по прохожим

6 ноября 2017, 20:00
Хмельницкие молодчики разгромили зал игровых автоматов, сожгли машину и стреляли по прохожим

Перестрелка, разбитые игровые залы и сожжённый автомобиль. Настоящая криминальная драма произошла в Хмельницком. Сначала компания молодых людей вторглась в помещение с игровыми автоматами, и разбила их. Далее сожгли иномарку, а потом на улице встретили другую компанию мужчин и открыли огонь. Пять человек забрали в больницу, трое из них с огнестрельными ранениями.

Полиция открыла несколько уголовных производств и выясняет все обстоятельства этого происшествия. За хулиганство  задержанные  могут сесть  на семь лет за решетку. 

Драки и насилие, Здоровье, свідок, Хулиганство

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