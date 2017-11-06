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Фанаты киевского "Динамо" и одесского "Черноморца" устроили масштабное побоище в Киеве

6 ноября 2017, 20:32
Фанаты киевского "Динамо" и одесского "Черноморца" устроили масштабное побоище в Киеве

Массовая драка и 79 задержанных. В столице фанаты киевского "Динамо" и одесского "Черноморца" устроили масштабное побоище. В бойне участвовали около сотни болельщиков. Оказалось, о встрече они договорились заранее, однако, не найдя нужных слов, начали избивать друг друга. Когда же к конфликту подключилась полиция, фанаты разбежались в разные стороны.

Вследствие ночной драки пострадали три человека, им сразу оказали медицинскую помощь. По данному факту уже открыли уголовное производство.

Драки и насилие, Здоровье, свідок

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