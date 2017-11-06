В честь 74 годовщины освобождения Киева от фашистских захватчиков, в столице возложили цветы к памятнику генералу Ватутину

В честь 74 годовщины освобождения Киева от фашистских захватчиков, в столице возложили цветы к памятнику генералу Николаю Ватутину. Операция по освобождению города длилась под его командованием долгих 10 дней. За три года оккупации Киев потерял десятки зданий, был взорван Крещатик, также в воздух взлетели все мосты и Успенский собор Киево-Печерской Лавры.

Цена победы - невероятна. Только по официальной статистике, за это время погибли более 30 тысяч человек. Почтить память погибших солдат к мемориалу полководца пришли ветераны.