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В честь 74 годовщины освобождения Киева от фашистских захватчиков, в столице возложили цветы к памятнику генералу Ватутину

6 ноября 2017, 19:45
В честь 74 годовщины освобождения Киева от фашистских захватчиков, в столице возложили цветы к памятнику генералу Ватутину

В честь 74 годовщины освобождения Киева от фашистских захватчиков, в столице возложили цветы к памятнику генералу Николаю Ватутину. Операция по освобождению города длилась под его командованием долгих 10 дней. За три года оккупации Киев потерял десятки зданий, был взорван Крещатик, также в воздух взлетели все мосты и Успенский собор Киево-Печерской Лавры.

Цена победы - невероятна. Только по официальной статистике, за это время погибли более 30 тысяч человек. Почтить память погибших солдат к мемориалу полководца пришли ветераны.

Общество, свідок

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А нащо в заголовку кома після "загарбників"? Немає у вас трохи освіченіших писак?
Ватутінець 06.11.2017, 23:22 ответить
чому "фашистські загарбники"? Фашисти були в Італії, в Германії були націонал-соціалісти. Під час 2 світової війни.
Тому Київ комуністи звільняли не від "фашистських" і не від "німецько-фашистських" , а саме від націонал-соціалістів.
ігор 06.11.2017, 20:22 ответить

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