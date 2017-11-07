Обновлено: во Львовской области 25-летняя женщина выбросила новорожденного младенца

Во Львовской области нашли тело новорожденного мальчика. Полиция выяснила, что 25-летняя женщина родила ребенка прямо в номере отеля, завернула младенца в кофточку и пакет и в конце выбросила на помойку. В полиции говорят, что задержанная уже имела проблемы с законом, потому что занималась проституцией.

Поразительно, что у женщины есть еще двое детей. Сейчас следователи выясняют: родилось ее дитя живым или мертвым.