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Обновлено: во Львовской области 25-летняя женщина выбросила новорожденного младенца

7 ноября 2017, 10:12
Обновлено: во Львовской области 25-летняя женщина выбросила новорожденного младенца

Во Львовской области нашли тело новорожденного мальчика. Полиция выяснила, что 25-летняя женщина родила ребенка прямо в номере отеля, завернула младенца в кофточку и пакет и в конце выбросила на помойку. В полиции говорят, что задержанная уже имела проблемы с законом, потому что занималась проституцией.

Поразительно, что у женщины есть еще двое детей. Сейчас следователи выясняют: родилось ее дитя живым или мертвым.

Здоровье, свідок, Убийства

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