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Мама четверых детей решила, что она папа, а ее единственный сын стал дочкой!

7 ноября 2017, 13:44
Мама четверых детей решила, что она папа, а ее единственный сын стал дочкой!

Мама четверых детей решила, что она папа, а ее единственный сын стал дочкой! Семья трансгендеров прославилась на всю Америку.

Эрика легла под нож хирургов, удалила грудь и начала гормональную терапию. И только сейчас говорит почувствовала себя полноценным человеком. Кори для таких ощущений приходится до сих пор принимать специальные гормоны и брить не согласны быть, как у мальчика-подростка ноги. Папа, который был мамой, говорит гордится дочерью, я сам кроме прически вынужден ежедневно получать мужество инъекциями тестостерона.

Здоровье, Курьезы, свідок

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Дебилы. Хоть бы нам такое не насадили.
Норм 07.11.2017, 14:12 ответить

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