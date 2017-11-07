Мама четверых детей решила, что она папа, а ее единственный сын стал дочкой! Семья трансгендеров прославилась на всю Америку.

Эрика легла под нож хирургов, удалила грудь и начала гормональную терапию. И только сейчас говорит почувствовала себя полноценным человеком. Кори для таких ощущений приходится до сих пор принимать специальные гормоны и брить не согласны быть, как у мальчика-подростка ноги. Папа, который был мамой, говорит гордится дочерью, я сам кроме прически вынужден ежедневно получать мужество инъекциями тестостерона.