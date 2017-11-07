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В Хмельницкой области горело общежитие детского реабилитационного центра

7 ноября 2017, 16:10
В Хмельницкой области горело общежитие детского реабилитационного центра

Чудом выжили воспитанники интерната во время пожара в Хмельницкой области. В Каменец-Подольском ночью вспыхнуло общежитие реабилитационного центра для детей с особыми потребностями. Загорелось на втором этаже. Пришлось эвакуировать полторы сотни детей, некоторые из них не могли передвигаться самостоятельно.

К счастью, ни воспитанники, ни персонал общежития не пострадали. Как выяснилось, причина возгорания - детская шалость. Ведь один из студентов решил сжечь кипу ненужной бумаги.

Здоровье, Несчастные случаи, Пожары, свідок, Хулиганство

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