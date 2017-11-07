В Хмельницкой области горело общежитие детского реабилитационного центра

Чудом выжили воспитанники интерната во время пожара в Хмельницкой области. В Каменец-Подольском ночью вспыхнуло общежитие реабилитационного центра для детей с особыми потребностями. Загорелось на втором этаже. Пришлось эвакуировать полторы сотни детей, некоторые из них не могли передвигаться самостоятельно.

К счастью, ни воспитанники, ни персонал общежития не пострадали. Как выяснилось, причина возгорания - детская шалость. Ведь один из студентов решил сжечь кипу ненужной бумаги.